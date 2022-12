Deutsche Bahn verpasst Bahnhof in Burg und Genthin eine Schönheitskur

Mehr Komfort und Barrierefreiheit. Darum geht es der Deutschen Bahn an den Bahnhöfen in Burg und Genthin. Beides wurde nun für Fahrgäste verbessert.

Ordnung und Sauberkeit ist am Bahnhof in Burg bei Magdeburg ein Thema. Regelmäßig wird die Station gesäubert. Nun kam eine kleine Schönheitskur hinzu.

Burg - Alles schöner macht die Deutsche Bahn. Zumindest an den Bahnhöfen in Burg und Genthin ist der Betreiber der Bahnhalte in diesen Tagen im Einsatz gewesen, um für mehr Barrierefreiheit und Komfort für die Fahrgäste zu sorgen.