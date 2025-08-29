nach großer sparoffensive Deutschlands größte Werkstatt-Kette: So geht es in der ATU-Filiale in Burg weiter
Bereits vor fünf Jahren läutete ATU, Deutschlands größte Werkstatt-Kette, die große Sparoffensive ein und kündigte an, bis zu 45 Filialen deutschlandweit zu schließen - zuletzt auch in Zerbst. Wie sieht es in Burg aus?
29.08.2025, 06:30
Burg. - Burg. Genau 20 Filialen betreibt Auto-Teile-Unger in Sachsen-Anhalt. Erst im April musste die Werkstatt in Zerbst aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden. Grund genug, um beim Unternehmen nachzufragen, wie es um die bei Kunden durchaus beliebte Filiale in Burg steht.