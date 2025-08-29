nach großer sparoffensive Deutschlands größte Werkstatt-Kette: So geht es in der ATU-Filiale in Burg weiter

Bereits vor fünf Jahren läutete ATU, Deutschlands größte Werkstatt-Kette, die große Sparoffensive ein und kündigte an, bis zu 45 Filialen deutschlandweit zu schließen - zuletzt auch in Zerbst. Wie sieht es in Burg aus?