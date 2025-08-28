Im August ist ein Autofahrer nach einem Unfall mit einer Fußgängerin geflüchtet. Jetzt wird nach dem Helfer gesucht, der ihr zur Seite stand - und auch nach dem Täter.

Wolmirstedt. - In Wolmirstedt hat ein Autofahrer eine Fußgängerin angefahren und ist dann geflüchtet. Wie erst jetzt von der Polizei bekanntgegeben wurde, ereignete sich der Unfall bereits am 8. August. Zur Mittagszeit kam es demnach gegen 12.27 Uhr zum Verkehrsunfall in der Rogätzer Straße.

„Die Fußgängerin kam aus Richtung eines dortigen Einkaufsmarktes und überquerte die Fahrbahn“, teilt Polizeipressesprecherin Claudia Seidemann mit. Nachdem die Fußgängerin die Fahrbahn betreten habe, sei es zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, das den Parkplatz eines angrenzenden Einkausmarktes verließ.

Polizei sucht den Retter der angefahren Frau

In Folge des Unfalls sei die Fußgängerin gestürzt und habe leichte Verletzungen erlitten. „Der unbekannte Fahrzeugführer des grauen PKW Opel verließ unterdessen unerlaubt die Unfallstelle“, heißt es vom Revier Börde.

Durch einen der Polizei namentlich leider nicht bekannten Ersthelfer sei der Frau geholfen worden. Gesucht werden nun der Ersthelfer und weitere Zeugen, die Angaben zum geflüchteten Fahrzeugführer machen können. Diese werden gebeten, sich bei Hinweisen im Polizeirevier Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.