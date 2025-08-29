Internet und Stromversorgung Egelner Mulde: Rasanter Glasfaserausbau mit Havarie im Stromnetz
In Borne, Bördeaue und Wolmirsleben sind Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau 100 Prozent abgeschlossen, in der Stadt Egeln zirka 50 Prozent. Stromchaos in Borne.
29.08.2025, 10:46
Egeln. - Der Aufbau des neuen Glasfasernetzes kommt in den fünf Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde voran. „Es läuft gut“, schätzt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) mit Blick auf das Tempo ein.