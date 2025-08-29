weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Internet und Stromversorgung: Egelner Mulde: Rasanter Glasfaserausbau mit Havarie im Stromnetz

Internet und Stromversorgung Egelner Mulde: Rasanter Glasfaserausbau mit Havarie im Stromnetz

In Borne, Bördeaue und Wolmirsleben sind Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau 100 Prozent abgeschlossen, in der Stadt Egeln zirka 50 Prozent. Stromchaos in Borne.

Von René Kiel 29.08.2025, 10:46
Die von der Deutschen Giganetz GmbH mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde beauftragte Firma war auch im Breiteweg in Egeln tätig. Die Mitarbeiter stellten dort den Fußweg nach der Verlegung des Kabels wieder her.
Die von der Deutschen Giganetz GmbH mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde beauftragte Firma war auch im Breiteweg in Egeln tätig. Die Mitarbeiter stellten dort den Fußweg nach der Verlegung des Kabels wieder her. Foto: René Kiel

Egeln. - Der Aufbau des neuen Glasfasernetzes kommt in den fünf Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde voran. „Es läuft gut“, schätzt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) mit Blick auf das Tempo ein.