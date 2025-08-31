Beim Wiesenzauberfest der Zerbster Strolche wartet ein Barfußpfad ähnlich diesem auf die Gäste als eines von vielen Angeboten.

Zerbst - Zu einem erlebnisreichen Wiesenzauberfest wird am 11. September 2025 in die Kita „Zerbster Strolche“ eingeladen. Um 15 Uhr geht’s los in der Einrichtung am Breitestein. Zum Auftakt gestalten die Kita-Kinder ein musikalisches Programm. Danach erwartet den Nachwuchs nicht nur das Wander-Tipi-Team mit seinen verschiedenen Angeboten wie dem Geräuschmemory oder einem Riechrätsel.

Die Erzieherinnen der Einrichtung haben ebenfalls einiges vorbereitet. Unter anderem können da Sonnenfänger und Naturkronen gebastelt sowie Steine bemalt und mit Blättern gedruckt werden. Wer mag, kann zudem Samenbomben und Lavendelsäckchen anfertigen. Ein Barfußpfad lässt sich erkunden und wer möchte, kann sich obendrein passend verkleiden als Fee oder Elfe beispielsweise.

Lesen Sie auch:Dramatische Entwicklung: Immer weniger Kinder - müssen Zerbster Kitas jetzt schließen?

Ein Fotograf ist ebenfalls vor Ort und macht auf Wunsch Familienfotos. Und auch für Speisen und Getränke ist mit Waldlimo, Gegrilltem und Kuchen ausreichend für die Besucher gesorgt. Willkommen sind nicht nur die Familien, deren Kinder bereits die Kita der Volkssolidarität besuchen, sondern alle, die Lust auf ein kreativ-geselliges Wiesenzauberfest haben.