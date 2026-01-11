Wer von sexualisierter Gewalt betroffen ist, erhält in der Beratungsstelle Miß-Mut in Salzwedel Hilfe – und das kostenfrei, vertraulich und anonym.

In der Beratungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes sind auch Flyer zur Aufklärung und Beratung gegen sexuelle Gewalt erhältlich.

Salzwedel. - Die Beratungsstelle „Miß-Mut“ bietet Betroffenen sexualisierter Gewalt kostenfrei, vertraulich und anonym Hilfe. Miß-Mut findet man im oberen Stockwerk des Familienhofes in der Schmiedestraße 13 in Salzwedel. Am Familienhof ist relativ viel Betrieb, so dass man beim Betreten nicht direkt als Ratsuchende erkannt wird. Offizieller Träger der Beratungsstelle ist das Deutsche Rote Kreuz.