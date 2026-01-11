weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fast 3 Millionen Euro: Schlossplatz Dornburg, Ortsdurchfahrt Ladeburg, Spielplätze und neue Radwege: Wohin geht das Geld 2026 in Gommern?

Klotzen statt Kleckern ist 2026 in Gommern angesagt. Vieles soll schöner werden, zum Beispiel der Schlossvorplatz Dornburg, der Radweg Gommern-Vogelsang, die Ortsdurchfahrt Ladeburg, die Mühlenstraße in Leitzkau und das Dorfgemeinschaftshaus.

Von Thomas Schäfer 11.01.2026, 07:07
Das Dornburger Schloss zur blauen Stunde - auf dem Schlossvorplatz soll 2026 einiges passieren.
Das Dornburger Schloss zur blauen Stunde - auf dem Schlossvorplatz soll 2026 einiges passieren. Foto: Ralf Patela

Einheitsgemeinde Gommern - 2026 wird einiges in Gommern passieren, was die Menschen auch wirklich direkt spüren werden. Es wird Geld in die Hand genommen für Dinge, die genutzt und gebraucht werden: Straßen, Gehwege, Spielplätze, Sicherheit, Gemeinschaftshäuser, Radwege. Wo genau das Geld hinfließt wurde jetzt bekannt.