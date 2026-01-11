Neues Prinzenpaar aus Köthen Lang gehegter Wunsch: Einmal Prinzessin sein - jetzt beim Karneval in Steckby
Der Steckbyer Carnevals Club SCC startet die Saison. Mit dabei das neue Prinzenpaar aus Elsdorf bei Köthen. Warum die Prinzessin wollte und der Prinz Küsse versprochen bekam.
Zerbst - Heute Abend ist Premiere beim Steckbyer Carnevalsclub Grün-Weiß. Premiere gleich in dreierlei Hinsicht: Es ist die erste Veranstaltung der Saison, es ist die erste Veranstaltung im Saal des Zerbster Rephun’s Garten udn damit auch der erste Auftritt für das neue Prinzenpaar der Saison.