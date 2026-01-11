Der Steckbyer Carnevals Club SCC startet die Saison. Mit dabei das neue Prinzenpaar aus Elsdorf bei Köthen. Warum die Prinzessin wollte und der Prinz Küsse versprochen bekam.

Lang gehegter Wunsch: Einmal Prinzessin sein - jetzt beim Karneval in Steckby

Das Prinzenpaar des Steckbyer Carnevalsclub Grün-Weiß – Anika II. und Levente I. – hat seinen ersten großen Auftritt bei der Veranstaltungspremiere im Rephun’s Garten.

Zerbst - Heute Abend ist Premiere beim Steckbyer Carnevalsclub Grün-Weiß. Premiere gleich in dreierlei Hinsicht: Es ist die erste Veranstaltung der Saison, es ist die erste Veranstaltung im Saal des Zerbster Rephun’s Garten udn damit auch der erste Auftritt für das neue Prinzenpaar der Saison.