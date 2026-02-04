Tick-tack seit über 50 Jahren: Der DDR-Wecker KZW 1500 klingelt in Gommern noch immer – und erinnert daran, dass manche Klassiker einfach nicht altern. Noch heute ist das historische Stück regelmäßig im Einsatz.

Ein Stück DDR, das noch immer klingelt: Dieser Wecker tickt seit über 50 Jahren

Gommern. - Tick-tack, tick-tack: Der DDR-Kurzzeitwecker von Sigrid Oberlatz aus Gommern steht auf dem Wohnzimmertisch. Gespannt sitzen wir beide davor und warten, dass er klingelt, obwohl heute nichts im Ofen anbrennen kann. „Den müsste ich mal putzen, der ist ein bisschen dreckig“, sagt und lacht die 75-Jährige.