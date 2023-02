An der "Oma" wird gerade das Fundament für die Sitzbänke vorbereitet.

Noch sieht es etwas „erdig“ aus auf den Beeten rund um die „Oma“. Aber die Mitarbeiter der Gartenbaufirma haben schon ganze Arbeit geleistet. Bäume wurden bereits gesetzt und nun kommen sogar auch Steine und Mörtel zum Einsatz.

Die Fundamente für die Sitzbänke wurden am Vormittag an der „Oma“ in Gommern durch die Firma Garten- und Landschaftsbau Ferchland angelegt. Innerhalb der nächsten drei Wochen ist mit einer Fertigstellung des Platzes inklusive der Aufstellung einer neuen hölzernen Oma-Figur zu rechnen.

Rückblende: Weil sich Kanalarbeiten länger als geplant hingezogen hatten, war im vorigen Jahr die Pflanzzeit verpasst worden. Jetzt wird es rund um die „Oma“ wieder schön.