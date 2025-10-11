weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Dinosaurier-Ausstellung in Burg: Lohnt sich ein Ausflug mit Kindern ins Reich der Urzeit?

Die Dinosaurier-Ausstellung in Burg wird seit vielen Wochen mit unzähligen Plakaten in der Stadt beworben. Lohnt sich ein Besuch für Familien?

Von Maria Kurth und Henning Paul Aktualisiert: 11.10.2025, 18:54
Die sechsjährige Keita Umo hatte wie viele andere Kinder auch sichtlich Spaß beim Erkunden der Dinosaurier-Modelle.
Die sechsjährige Keita Umo hatte wie viele andere Kinder auch sichtlich Spaß beim Erkunden der Dinosaurier-Modelle. Foto: M. Kurth

Burg. - Auch mehr als 60 Millionen Jahre nach ihrem Aussterben faszinieren Dinosaurier immer noch viele Generationen - vor allem aber Kinder. Von den gewaltigen Dimensionen der Urzeitechsen können sich am Wochenende alle Dino-Enthusiasten bei einer Ausstellung in Burg persönlich überzeugen. Was Besucher erwartet, wie die Ausstellung bei den Kindern ankommt sowie zahlreiche Bilder.