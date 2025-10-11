Reesen und seine Gemütlichkeit Ein besonderes Herbstfest: Warum für dieses Dorf-Highlight sogar Magdeburger anreisen
Beim Herbstfest in Reesen duftet es nicht nur nach Kürbissuppe und Apfelpunsch. Auch aus einem anderen Grund reisen Gäste für das Fest sogar aus Magdeburg an.
Aktualisiert: 11.10.2025, 18:28
Burg. - Nachtflohmarkt, Kunstkurve und zahlreiche andere kulturelle Events: In Magdeburg war am Samstag viel los für Unternehmungslustige, doch Regine und Klaus Steinwerth entschieden sich lieber für einen Ausflug zum Herbstfest nach Reesen. Und das aus einem Grund, der ans Herz geht.