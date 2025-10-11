Beim Herbstfest in Reesen duftet es nicht nur nach Kürbissuppe und Apfelpunsch. Auch aus einem anderen Grund reisen Gäste für das Fest sogar aus Magdeburg an.

Ein besonderes Herbstfest: Warum für dieses Dorf-Highlight sogar Magdeburger anreisen

Regine und Klaus Steinwerth aus Magdeburg wollten unbedingt wieder beim Herbstfest in Reesen dabei sein.

Burg. - Nachtflohmarkt, Kunstkurve und zahlreiche andere kulturelle Events: In Magdeburg war am Samstag viel los für Unternehmungslustige, doch Regine und Klaus Steinwerth entschieden sich lieber für einen Ausflug zum Herbstfest nach Reesen. Und das aus einem Grund, der ans Herz geht.