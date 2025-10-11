Die Einheitsgemeinde Gommern erhält 4,3 Millionen Euro aus dem Bundes-Sondervermögen für Infrastruktur. Bürgermeister Hünerbein will gemeinsam mit dem Stadtrat beraten, welche Projekte damit finanziert werden können.

Mehr als 4 Millionen Euro für Gommern - was soll mit dem Geld finanziert werden?

Kürzlich wurden in Nedlitz und Gommern zwei neue Löschgruppenfahrzeuge in Betrieb genommen – beide extrem teuer. Künftig könnte die Anschaffung solcher Fahrzeuge dank des Bundes-Sondervermögens leichter finanziert werden. Denn: Auch der Bevölkerungsschutz zählt zu den förderfähigen Bereichen.

Gommern. - Gommern darf sich auf eine erhebliche Finanzspritze freuen. Wie Bürgermeister Jens Hünerbein in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, erhält die Stadt aus dem Bundes-Sondervermögen für Infrastruktur in den kommenden zwölf Jahren insgesamt 4.306.704 Euro. Das sind 358.892 Euro pro Jahr.