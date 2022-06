Dreifaches Fest mobilisiert Parchau: Wie Vereine das Leben im Dorf bereichern

70 – 90 – 30. Diese Zahlenkombination ist in Parchau der Schlüssel dafür, dass das Dorf auf den Beinen war. Drei Vereine haben Nachholbedarf in Sachen Jubiläum.

Parchau - Sie bereichern das Dorfleben und bringen sich doch auf unterschiedliche Weise in Parchau ein. „Das Besondere ist, dass sie das Miteinander leben und allen ein Konkurrenzgedanke fern liegt“, sagt Ortsbürgermeister Lutz Wernecke über das Vereinsleben in der etwa 950 Bewohner zählenden Ortschaft. Mit der Sportgemeinschaft Freundschaft, der freiwilligen Feuerwehr und dem Fischereiverein hatten drei Vereine Nachholbedarf in Sachen Jubiläumsfeier