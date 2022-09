DRK in Burg: Das ist die wichtigste Maßnahme für Retter bei der Ersten Hilfe

Burg - Bei vielen ist es Jahre her, das beispielsweise für den Führerschein ein Kurs in Erster Hilfe absolviert wurde, Zum Welttag der Ersten Hilfe am 10. September frischt die Volksstimme mit Unterstützung vom DRK in Burg das Wissen auf. Zum Beispiel mit der wichtigste Maßnahme überhaupt, wie es von einer Expertin heißt.