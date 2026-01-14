Begründung lässt aufhorchen Viel früher als geplant: Edeka schließt Café von Bäcker Schäfer in Innenstadt von Burg schon jetzt
Das Aus vom Café von Bäcker Schäfer in der Innenstadt von Burg ist nicht nur besiegelt, die Bäckerei ist auch geschlossen. Und zwar viel früher, als es der Edeka-Konzern eigentlich geplant hatte.
Aktualisiert: 14.01.2026, 12:49
Burg - Es war einer der Aufreger in der Innenstadt von Burg, als der Edeka-Konzern Informationen der Volksstimme bestätigt hat: Das Café von Schäfer's Brot und Kuchen wird zum 31. März 2026 geschlossen. Die Filiale ist aber jetzt schon dicht.