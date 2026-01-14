Über Nacht zur „Arena“ – und plötzlich brodelt es in der Gemeinde: Die Umbenennung der Gerwischer Sporthalle sorgt für Ärger und hitzige Diskussionen. Was steckt hinter dem Namensstreit?

"Tino-Hermann-Arena" oder "Sporthalle Blau Weiss" - Klarheit in der Namensgebung sollte eine Sondersitzung des Ortschaftsrates am Dienstag bringen

Gerwisch - Frostige Stimmung am Dienstagabend im Gemeindebüro Gerwisch: Der Ortschaftsrat kam zu einer Sondersitzung zusammen. Grund dafür - eine Anhörung zur Namensgebung der Sporthalle in der Gemeinde. Kurz vor Jahresende hieß diese auf einmal „Tino-Herrmann-Arena“. Das neu angebrachte Schild hing auch noch am Dienstagabend an der Halle. Das hatte für eine Menge Unmut in Gerwisch gesorgt - mit der Sondersitzung wolle man dem Rechnung tragen, so Bürgermeister Kay Gericke (Freie Wähler) im Vorfeld.