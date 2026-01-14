Ein Lkw im Graben gab am 14. Januar ein imposantes Bild für vorbeifahrende Autofahrer auf der B 246a. Aber was ist zwischen Madel und Burg-Ost auf gerader Strecke passiert, dass ein Lkw abkommt?

Staugefahr auf der B246a an der A2: Lkw landet im Graben, während der Bergung ist Straße gesperrt

Für Aufsehen sorgte dieser Lkw am Mittwochvormittag. Denn das verunfallte Fahrzeug lag an der B246a zwischen Madel und Burg Ost unübersehbar für alle Autofahrer im Graben. Aber was war passiert?

Laut Polizei soll der Lkw gegen 8.02 Uhr von der Straße abgekommen sein. Am Unfallvorgang soll ein Pkw Schuld sein. Dieser kam aus der Gegenrichtung und machte einen Schlenker auf die Spur des Lkw. Der Lkw-Fahrer reagierte entsprechend - wich aus und kam von der Straße ab. Dabei kolloidierte er mit den Leitpfosten und drei Bäumen.

Fahrerflucht nach dem Unfall

Der Lkw-Fahrer verletzte sich dabei leicht am Kopf, der Pkw-Fahrer fuhr weiter. „Neben dem Unfall haben wir also auch noch eine Fahrerflucht“, stellt Nadin Hesse, Sprecherin der Polizei Jerichower Land, fest. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, die zum geflüchteten Fahrer führen.