Seit knapp einem Jahrhundert wird in Welsleben Tischtennis gespielt. Seit 35 Jahren ist der „TTC Concordia“ als Verein eine feste Größe im Ort.

Welsleben. - Rasant fliegt der Ball über die Platte, der Schläger schnellt nach vorn, ein kurzer Moment höchster Konzentration – und schon geht der nächste Ballwechsel los. Tischtennis ist ein schnelles Spiel. Eines, das Reaktion, Technik und Ausdauer verlangt. In Welsleben wird es seit Jahrzehnten mit Leidenschaft gespielt. Seit nunmehr 35 Jahren unter dem Namen „Tischtennisclub Concordia Welsleben“ – doch die Geschichte des Tischtennissports im Ort reicht deutlich weiter zurück. Nämlich fast ein ganzes Jahrhundert.