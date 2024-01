Neujahrsempfang in Gommern

Gommern - Am Freitag fand in der Versammlungsstätte am Volkshaus der Neujahrsempfang der Stadt Gommern statt. Sowohl zahlreiche Einwohner aus der gesamten Einheitsgemeinde als auch geladene Gäste waren gekommen, um einerseits den obligatorischen Reden von Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) und der des Landrats des Jerichower Landes, Dr. Steffen Burchhardt (SPD), zu folgen. Anderseits wird der alljährliche Empfang dafür genutzt, ehrenamtlich engagierten Einwohnern der Einheitsgemeinde zu danken und sie würdevoll zu ehren.