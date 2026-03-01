Supermarkt Ein Abo für den Dorfladen: Wie die Gemeinde zum Geschäftsmodell steht

Mit einem Abo-Modell wollen sich die Gründerinnen eines neuen Dorfladens schon vor dem Bau absichern. Wie viele Abos sie noch brauchen und wie die Bewohner in Hohenwarte diese unkonventionelle Idee finden.