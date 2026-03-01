weather wolkig
  4. Supermarkt: Ein Abo für den Dorfladen: Wie die Gemeinde zum Geschäftsmodell steht

Mit einem Abo-Modell wollen sich die Gründerinnen eines neuen Dorfladens schon vor dem Bau absichern. Wie viele Abos sie noch brauchen und wie die Bewohner in Hohenwarte diese unkonventionelle Idee finden.

Von Thomas Höfs 01.03.2026, 06:13
So könnte der neue Dorfladen in Hohenwarthe aussehen: Er hat immer geöffnet und funktioniert mit SB-Kassen.
So könnte der neue Dorfladen in Hohenwarthe aussehen: Er hat immer geöffnet und funktioniert mit SB-Kassen. Foto: Thomas Höfs

Hohenwarthe. - Zwanzig Euro pro Woche für die nächsten zwei Jahre: Die Bewohner in Hohenwarthe verpflichten sich für einen neuen Dorfladen. Insgesamt 240 Haushalte müssen dieses Abo abschließen, bevor der Laden überhaupt gebaut wird.