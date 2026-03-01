Seit 2014 breitet sich die Asiatische Hornisse in Deutschland aus, im vergangenen Jahr ist das Insekt auch in Sachsen-Anhalt aufgetaucht. Die ersten Nester werden jetzt auch im Jerichower Land erwartet. Das gilt es zu beachten.

Gefahr für unsere Bienen? Erste Nester der Asiatischen Hornisse bei Burg und Genthin erwartet

Mit Hilfe der Feuerwehr entfernt Imker Karl-Heinz Sperfeldt ein Nest in Burg. Müssen demnächst auch Nester der Asiatischen Hornisse beseitigt werden?

Burg/Genthin. - Die Europäische Hornisse ist längst nicht mehr allein in Deutschland – auch sie bekommt Konkurrenz, in diesem Fall durch die Asiatischen Hornisse. 2014 wurde die Art erstmals in Deutschland nachgewiesen, seitdem ist die Gattung auf dem Vormarsch. In diesem Jahr soll die Asiatische Hornisse auch im Jerichower Land ankommen.