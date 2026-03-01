Trotz knapper Kassen setzt Magdeburgs Stadtrat ein Zeichen. Ein Zeichen für das Pretziener Wehr, das die Stadt schon vor Millionenschäden bewahrt hat. Die Verwaltung hatte ganz andere Pläne.

Das Pretziener Wehr hat für den Hochwasserschutz Magdeburgs eine immense Bedeutung.

Magdeburg. - Das Pretziener Wehr ist für Magdeburg im Hochwasserfall von immenser Bedeutung. Dennoch stand die Stadtverwaltung auf der Bremse, als es um den Beitritt zu einem Verein ging, der das Bauwerk auf den Weg zum Unesco-Welterbe bringen will. Die Debatte im Stadtrat endete mit einer Entscheidung, die so vielleicht nicht erwartet wurde.