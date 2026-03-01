Wie läuft eine Geburt in Burg wirklich ab und welche Möglichkeiten und Angebote gibt es vor Ort? Im März öffnet die Helios Klinik Jerichower Land ihre Kreißsäle für werdende Eltern.

Helios Klinik des Jerichower Landes lädt zum Blick hinter die Kulissen der Geburtshilfe in Burg ein

Burg. - Die Wahl des richtigen Geburtsorts ist für werdende Eltern eine Herzensentscheidung. Um Unsicherheiten zu nehmen und Vertrauen aufzubauen, öffnet die Helios Klinik Jerichower Land im März wieder ihre Türen. „Bei den beliebten Infoabenden am 2. und 9. März können werdende Mütter und Väter das Team und die Kreißsäle hautnah erleben“, lädt Pressesprecherin Rebecca Jahn ein.

Bei einem Termin vor Ort sollen offene Fragen direkt und persönlich vor Ort geklärt werden – Wie läuft eine natürliche Geburt ab? Welche Möglichkeiten der Schmerzlinderung gibt es? Und wer begleitet mich in den ersten Stunden mit meinem Baby?

Geburtenstation der Helios Klinik im Burg kennenlernen

„Wir möchten, dass Eltern mit einem Gefühl der Sicherheit zu uns kommen“, so das Team der Geburtshilfe. Der Infoabend sei weit mehr als eine reine Faktenstunde. Es ist eine Einladung, die Atmosphäre der modernen Kreißsäle zu schnuppern und die Menschen kennenzulernen, die während der Entbindung an ihrer Seite stehen werden.

Die Besucher erwartet dabei ein exklusiver Einblick bei einem Rundgang durch die Geburtsräume und die Wochenbettenstation sowie ein „direkter Austausch mit Hebammen und Ärzten über individuelle Geburtspläne“, so Jahn weiter. Dazu gibt es Infos zu schmerzarmen Entbindungsmethoden und der ganzheitlichen Betreuung nach der Geburt.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist die Rezeption am Haupteingang der Klinik in der August-Bebel-Straße 55a in Burg.

Weitere Informationen finden Interessierte zudem online unter www.helios-gesundheit.de/burg. Für alle, die vorab Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, steht die Kreißsaal-Hotline unter (03921) 96-14 11 zur Verfügung.