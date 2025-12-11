Weihnachtsmärkte im Jerichower Land Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt: Gehen Sie auf den Weihnachtsmarkt?
Weihnachtsmärkte sind für viele Tradition – doch nach dem Anschlag in Magdeburg herrscht Unsicherheit. Wir haben Menschen aus Burg und Gommern gefragt, wie sie entscheiden.
11.12.2025, 18:16
Burg/Gommern - Bleibt man fern aus Respekt vor den Opfern oder aus Gründen der eigenen Sicherheit? Oder geht man hin - möglicherweise auch mit einem flauen Gefühl im Bauch - und sagt sich: Jetzt erst recht!