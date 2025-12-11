Der Harz über Wernigerode hinaus hofft auf einen Wirtschafts- und Tourismusboom durch die Ansiedlung von Karls Erlebnis-Dorf in der Stadt. Vor allem für Familienurlaube soll die Region damit attraktiver werden.

Karls eröffnet Erlebnis-Dorf in Wernigerode: Was das Leuchtturm-Projekt für den Harz bedeutet

Die Stadt Wernigerode und Karls haben bekanntgegeben: Das Familienunternehmen baut ein neues Erlebnis-Dorf im Harz.

Wernigerode. - Liebevoll, authentisch, kreativ, augenzwinkernd, familiär, großzügig und natürlich: Diese sieben Adjektive nennt Unternehmenschef Robert Dahl als Leitbild für Karls Erlebnis-Dörfer. „Das passt auch perfekt zu Wernigerode“, ist Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) überzeugt. In der Harz-Stadt entsteht ein neuer Erdbeerhof des bekannten Familienbetriebs - verbunden mit großen Hoffnungen in der Region.