Herz, Humor und Fisch Lächeln auf Rädern: Wie Pfeiffers mit Fisch und Herzlichkeit das Jerichower Land bereichern

Backfisch - mmmm, lecker. Aber wo gibt es den schon noch auf dem Land? Sabine und Ralf Pfeiffer stehen für mehr als nur frischen Fisch: Mit ihrer mobilen Backfischtheke schenken sie ein Stück Lebensfreude.