Herz, Humor und Fisch Lächeln auf Rädern: Wie Pfeiffers mit Fisch und Herzlichkeit das Jerichower Land bereichern
Backfisch - mmmm, lecker. Aber wo gibt es den schon noch auf dem Land? Sabine und Ralf Pfeiffer stehen für mehr als nur frischen Fisch: Mit ihrer mobilen Backfischtheke schenken sie ein Stück Lebensfreude.
11.12.2025, 19:01
Tucheim - Verkauswagen sieht man immer weniger. Wagen mit Verkauf von frischem Fisch noch seltner. Es scheint kein beliebter Job. Sabine und Ralf Pfeiffer treten den Gegenbeweis an.