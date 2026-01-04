Im ganzen Landkreis gibt es nur eine einzige Ärztin, die sich mit Hautkrankheiten beschäftigt. Wo die Probleme liegen und warum es wenig Aussicht auf Besserung gibt.

Ein Problem, das unter die Haut geht: Nur eine Dermatologin im ganzen Landkreis

Mit der Schließung der Hauarztpraxis von Dr. Bellutti im Jahr 2023 gibt es nur noch eine Praxis in Burg und dem gesamten Landkreis.

Burg - Akne, Schuppenflechte oder gar Hautkrebs - die Krankheiten, die auf der Haut auftreten können, sind vielseitig. Ein regelmäßger Check beim Hautarzt wird empfohlen. Für Menschen im Jerichower Land gestaltet sich das allerdings schwierig. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachen-Anhalt (KVSA) gibt es derzeit nämlich nur eine Hautärztin im gesamten Landkreis. .