Biederitz. - Die Zahl der Einbrüche ist in Biederitz zuletzt deutlich gestiegen. Dabei spielt besonders die immer früher werdende Dunkelheit den Tätern in die Karten. Aber nicht nur, wie die Polizei nun mitteilt. Dagegen können sich Anwohner mit wenigen Maßnahmen - auch zum kleinen Preis - schützen. Die meisten sind sich über das Risiko jedoch nicht bewusst.