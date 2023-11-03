Konzert, Schauspiel, Film, Reiseideen und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 11.1.2026.

Kammerkonzert im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, setzt das Theater Magdeburg seine Kammermusikreihe mit dem 3. Kammerkonzert fort. Beginn ist um 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Auf dem Programm stehen drei Werke aus Klassik und Romantik, die unterschiedliche Facetten der kammermusikalischen Entwicklung des Streichquartetts und der erweiterten Besetzung beleuchten. Den Auftakt bildet Joseph Haydns Streichquartett C-Dur op. 54 Nr. 2, das mit formaler Klarheit und kontrastreichen musikalischen Ideen zu den reifen Werken des Komponisten zählt.

Es folgt Luigi Boccherinis Flötenquintett D-Dur op. 17 Nr. 1, in dem die Flöte eine gleichberechtigte Rolle im Dialog mit dem Streichquartett einnimmt. Den Abschluss des Konzerts bildet Robert Schumanns Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3, das romantische Klangsprache mit dichter motivischer Arbeit verbindet.

Es folgt Luigi Boccherinis Flötenquintett D-Dur op. 17 Nr. 1, in dem die Flöte eine gleichberechtigte Rolle im Dialog mit dem Streichquartett einnimmt. Den Abschluss des Konzerts bildet Robert Schumanns Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3, das romantische Klangsprache mit dichter motivischer Arbeit verbindet.

Ausführende sind Atsuko Koga an der Flöte sowie Reinhard Weber und Hanako Ishii an den Violinen, Fridtjof Keil-von Fabeck an der Viola und Maiko Shoji-Vogler am Violoncello.

Theater auf Englisch: "The Magic of Kindness" in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

Am 11. Januar 2026 um 11. Uhr steht das Theaterstück "The Magic of Kindness" auf dem Programm der Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b. Es wird aufgeführt von Kindern der Sprachschule Garna.

Die englischsprachige Inszenierung verbindet märchenhafte Motive und moderne Erzählweisen und lässt Figuren aus unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen. In kurzen Spielszenen, Liedern auf Englisch, Deutsch und Ukrainisch sowie tänzerischen Elementen entfaltet sich eine Geschichte über Freundschaft, Mitgefühl und die Kraft des Guten. Farbenreiche Kostüme und fantasievolle Bühnenbilder prägen den Vormittag, der von Kindern und Erwachsenen gemeinsam gestaltet wird.

Die Aufführung ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Förderschule Känguru in Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Karten können telefonisch unter 0391/4042910 reserviert werden, der Vorverkauf erfolgt an der Kasse der Gruson-Gewächshäuser.

Sonntagsführung durch „Herausgeforderte Gemeinschaft“ im Kunstmuseum Magdeburg

Eine Führung durch eine der Sonderausstellungen findet am 11.1. um 15 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg statt. Dieses befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4-6.

Fragile Verbindung - von Nähe, Distanz und Zusammenhalt sind dabei Thema der Sonntagsführung mit Marietta Geiger in der Ausstellung "Herausgeforderte Gemeinschaft" und Sammlung des Kunstmuseums.

Mit der Jubiläumsausstellung, die den Titel „Herausgeforderte Gemeinschaft“ trägt, wird die Sammlung der letzten 50 Jahre neu aufgestellt. Zu den bekannten Werken kommen Kunstwerke, die sonst selten oder gar nicht zu sehen sind, und es werden Positionen eingeladener Künstler gezeigt, die den Dialog mit der Sammlung suchen. So entsteht eine neue, eine „Herausgeforderte Gemeinschaft“. Die Ausstellung fordert auf, noch einmal anders hinzusehen, neue Zusammenhänge zu denken.

Galerie Stadtfelder Schlossküche in Magdeburg noch einmal geöffnet

Die Galerie Stadtfelder Schlossküche öffnet letztmalig am 11.01.2026 von 14 bis 17 Uhr, eine Finissage ist um 15 Uhr vorgesehen. Standort ist die Steinigstraße 12A.

Mit 75 Jahren wolle er kürzertreten, erklärt der langjährige Galerist Klaus Vogler, der den Ausstellungsort über viele Jahre geprägt hat. Zum Abschluss zeigt er eine Doppelausstellung mit Arbeiten der Fotografin Steffi Pretz und der Keramikkünstlerin Sina Skotnik. Pretz präsentiert ihre Serie „Ich mit mir“, in der sie ein Modell aus stets gleichem Blickwinkel in unterschiedlichen Posen fotografiert und die Motive anschließend manuell zu Bildgeschichten montiert. Sina Skotnik, Autodidaktin und Studentin der Sozialen Arbeit, feiert mit ihren Keramiken ihre erste Ausstellung überhaupt, die zugleich Voglers letzte kuratierte Schau ist.

Geöffnet ist auch die Dauerausstellung zur Geschichte des Hauses.

"Therapie für Wikinger" im Magdeburger Moritzhof

Mit „Therapie für Wikinger“ liefert das dänische Kino eine ebenso rabenschwarze wie berührende Krimi-Komödie. Der Film erzählt von Anker, der nach vierzehn Jahren Haft wegen eines Raubüberfalls aus dem Gefängnis entlassen wird. Der einzige Mensch, der weiß, wo die Beute verborgen ist, ist sein Bruder Manfred. Doch Manfred leidet inzwischen an einer psychischen Erkrankung, die ihm genau diese Erinnerung genommen hat. Was folgt, ist eine gemeinsame Reise zweier Brüder – auf der Suche nach dem Geld, vor allem aber nach sich selbst.

Regisseur Anders Thomas Jensen, bekannt für Filme wie Adams Äpfel und Helden der Wahrscheinlichkeit, bleibt auch hier seinem Stil treu: böse, unberechenbar, zugleich von großer Menschlichkeit. Therapie für Wikinger ist eine abgründige Komödie über verwirrte Identitäten, familiäre Bindungen und die Frage, wie gut man den Menschen kennt, den man liebt. Mit trockenem Humor und erzählerischer Präzision gelingt Jensen ein Film, der zum Lachen reizt und im nächsten Moment schmerzhaft ernst wird.

Vorstellungen beginnen um 20 Uhr am 7., 8., 14. und 30.01., um 20.30 Uhr am 9. und 23.1. und um 19.30 Uhr am 6. und 18.1. Für 19.15 Uhr ist eine Filmvorstellung am 11.1. und für 19 Uhr am 20.1. geplant. Am 10.1. läuft „Therapie für Wikinger“ um 18 Uhr und am 5. und 27.1. um 17.45 Uhr. Auch Nachmittagsvorstellungen stehen im Kalender - und zwar für den 15.1. um 17 Uhr, für den 12.1. um 16 Uhr und für 15 Uhr am 21.1.

Tourismusmesse "Tourisma & Caravaning" in Magdeburg

Wenn in Magdeburg das neue Jahr beginnt, öffnet traditionell auch eine der ersten großen Tourismusmessen Deutschlands ihre Tore: die "Tourisma & Caravaning". Vom Freitag, 9. Januar, bis Sonntag, 11. Januar 2026, treffen sich Aussteller und Besucher bereits zum 33. Mal, um sich über Reisen, Freizeit und mobiles Unterwegssein zu informieren. Täglich ist die Messe von 10 bis 18 Uhr in der Tessenowstraße geöffnet.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuheiten der Caravan- und Reisemobilbranche. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Informationen zu klassischen und außergewöhnlichen Reisezielen im In- und Ausland.

Darüber bietet die Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm. Diashows und Präsentationen entführen die Besucher an exotische Orte, während Erfahrungsberichte von Weltenbummlern Lust auf aktive Ferien im Wohnmobil, auf dem Fahrrad oder auf dem Campingplatz machen. Ein fester Bestandteil ist zudem der Seniorentag, der gezielt auf die Interessen älterer Messegäste eingeht und spezielle Angebote sowie Informationen bereithält.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

