In Wernigerode kämpft eine gehbehinderte Seniorin gegen ein alltägliches Hindernis: Mülltonnen auf Gehwegen. Doch ab wann und wie lange dürfen die Abfallbehälter im Harz überhaupt vor Grundstücken stehen?

Für die Abfallabfuhr bereitgestellte Mülltonnen auf Gehwegen sind ein Hindernis für eine Rollstuhlfahrerin in Wernigerode.

Wernigerode. - Juli Weyand ist gehbehindert und auf ihren Elektro-Scooter angewiesen, um etwa zum Supermarkt zu gelangen. Doch mit dem Gefährt gibt es für die 83-Jährige kaum ein Durchkommen auf Wernigerodes Fußwegen, wenn Mülltonnen zur Abfuhr bereitgestellt sind. Die Seniorin ist sich sicher, dass auch andere Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen damit zu kämpfen haben.