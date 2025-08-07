Abfallabfuhr im Harz Mülltonnen blockieren Gehwege: Seniorin aus Wernigerode kämpft um Barrierefreiheit
In Wernigerode kämpft eine gehbehinderte Seniorin gegen ein alltägliches Hindernis: Mülltonnen auf Gehwegen. Doch ab wann und wie lange dürfen die Abfallbehälter im Harz überhaupt vor Grundstücken stehen?
Aktualisiert: 07.08.2025, 10:50
Wernigerode. - Juli Weyand ist gehbehindert und auf ihren Elektro-Scooter angewiesen, um etwa zum Supermarkt zu gelangen. Doch mit dem Gefährt gibt es für die 83-Jährige kaum ein Durchkommen auf Wernigerodes Fußwegen, wenn Mülltonnen zur Abfuhr bereitgestellt sind. Die Seniorin ist sich sicher, dass auch andere Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen damit zu kämpfen haben.