Neue Küche von der Gemeinde: Das griechische Gasthaus erfreut Gäste aus der Börde und Magdeburg wieder mit Spezialitäten von der Ägäis. Eltern von Abc-Schützen dürften aufatmen.

Nach wochenlangen Umbauarbeiten werden im "Syrtaki" in Barleben wieder griechische Spezialitäten serviert. Koch Tristan Zanameti hat die Lamkoteletts auf dem Grill und den Riesendrehspieß für das Gyros voll im Griff.

Barleben - Schon zur Mittagszeit ist das Restaurant „Syrtaki“ in Barleben gut gefüllt. Mehrere Tische mit den insgesamt 90 Sitzplätzen sind mit Gästen besetzt, die sich auf griechische Spezialitäten wie Souflaki, Bifteki oder Moussaka freuen. Die Kellnerinnen sind dabei, die Wünsche ihrer Kunden von den Augen abzulesen. Schließlich handelt es sich zumeist um Stammgäste. Warum sie so lange warten mussten ...