Wieder geöffnet: Gefragtes Restaurant in der Börde Barleben hat das „Syrtaki“ zurück
Neue Küche von der Gemeinde: Das griechische Gasthaus erfreut Gäste aus der Börde und Magdeburg wieder mit Spezialitäten von der Ägäis. Eltern von Abc-Schützen dürften aufatmen.
Aktualisiert: 07.08.2025, 10:49
Barleben - Schon zur Mittagszeit ist das Restaurant „Syrtaki“ in Barleben gut gefüllt. Mehrere Tische mit den insgesamt 90 Sitzplätzen sind mit Gästen besetzt, die sich auf griechische Spezialitäten wie Souflaki, Bifteki oder Moussaka freuen. Die Kellnerinnen sind dabei, die Wünsche ihrer Kunden von den Augen abzulesen. Schließlich handelt es sich zumeist um Stammgäste. Warum sie so lange warten mussten ...