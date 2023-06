Katastrophe an der Schleuse Niegripp am 9. Juni 2013: Der Sommerdeich bei Hohenwarthe war gebrochen. Die Elbmassen fluteten ins Hinterland in Richtung Elbe-Havel-Kanal. Strommasten stürzten ins Wasser. Die Schifffahrtsverwaltung war massiv bedroht. Die Straße zwischen Hohenwarthe-Siedlung und Schleuse wurde sechs Meter tief weggespült. Das Auto von Mösers Bürgermeister Bernd Köppen verschwand in den Fluten. Der Elbe-Havel-Kanal lief mit Elbe-Wasser voll und drohte in Richtung Genthin zu überfluten. Im Brandenburgischen musste Wasser ins Hinterland abgeleitet werden. In einem lebensgefährlichen Einsatz stemmen sich Einsatzkräfte und Helfer gegen die Wassermassen.Foto: Ariane Amann

