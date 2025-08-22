weather wolkig
Nach über drei Jahrzehnten in Bayern kehrt Evelyn Barkaoui zurück in den Harz – und erfüllt sich in Wernigerode einen lang gehegten Traum. Warum die Ergotherapeutin München hinter sich lässt und warum das bei ihren Kindern nicht nur auf Begeisterung stößt.

Von Sandra Reulecke 22.08.2025, 11:30
Vor 32 Jahren ist Evelyn Barkaoui nach Bayern umgezogen. Nun kehrt sie in ihre Harzer Heimat zurück und eröffnet eine Ergotherapie-Praxis in Wernigerode. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - 32 Jahre lang hat Evelyn Barkaoui in Bayern gelebt. In dem Bundesland hat sie ihre drei Kinder zur Welt gebracht, sich einen Freundeskreis aufgebaut, eine erfolgreiche Ergotherapie-Praxis eröffnet. Doch nun macht sie Schluss und tauscht München gegen Wernigerode. Warum?