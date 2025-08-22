Rückkehr mit der Familie Zurück in die Harzer Heimat: Warum Ergotherapeutin München nach 32 Jahren für Wernigerode verlässt
Nach über drei Jahrzehnten in Bayern kehrt Evelyn Barkaoui zurück in den Harz – und erfüllt sich in Wernigerode einen lang gehegten Traum. Warum die Ergotherapeutin München hinter sich lässt und warum das bei ihren Kindern nicht nur auf Begeisterung stößt.
Wernigerode. - 32 Jahre lang hat Evelyn Barkaoui in Bayern gelebt. In dem Bundesland hat sie ihre drei Kinder zur Welt gebracht, sich einen Freundeskreis aufgebaut, eine erfolgreiche Ergotherapie-Praxis eröffnet. Doch nun macht sie Schluss und tauscht München gegen Wernigerode. Warum?