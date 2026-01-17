weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Netze an der Belastungsgrenze: Energieversorgung in Burg und Genthin: Wenn der Strom nicht mehr ins Netz passt

Die Energiewende schreitet voran – doch die Stromnetze kommen nicht mit. Auch im Jerichower Land stoßen Leitungen zunehmend an ihre Grenzen. Was Netzbetreiber sagen und was Verbraucher tun können.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 17.01.2026, 21:34
Wie soll die Stromversorgung der Zukunft aussehen? Aktuell müssen die Netze überarbeitet werden. Symbolbild: imago/McPHOTO

Genthin/Burg - Die Stromnetze in Deutschland geraten zunehmend unter Druck. Immer mehr private und gewerbliche Erzeuger speisen Strom aus ihren Photovoltaikanlagen ein, doch die vorhandene Infrastruktur ist vielerorts nicht darauf ausgelegt, diese Mengen aufzunehmen. Auch im Jerichower Land zeigt sich: Die Energiewende bringt neue Herausforderungen – und macht Anpassungen im Netz dringlicher denn je.