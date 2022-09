Trockenheit ist großes Problem Erntedankfest in Stegelitz steht im Zeichen der Bienen

Bekanntlich ist die Ernte in diesem Jahr wegen Trockenheit nicht ganz so gut ausgefallen. Beim Erntedankfest in Stegelitz am vergangenen Wochenende wurde trotzdem für die Ernte gedankt. Und die Trockenheit während des Festes hielt sich in Grenzen.