Die Drömlingsschule in Oebisfelde verwandelt ihren Schulhof in einen kleinen Adventsmarkt, der neben Kunsthandwerk auch jede Menge Leckereien zu bieten hat.

Von Cedar D. Wolf 15.12.2025, 16:15
Am Stand der 5b gibt es nicht nur Naschereien, sondern auch weihnachtliches Kunsthandwerk.
Am Stand der 5b gibt es nicht nur Naschereien, sondern auch weihnachtliches Kunsthandwerk. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde. - Lichterglanz, der Duft von Punsch und frisch zubereiteten Leckereien sowie viele gut gelaunte Besucher bestimmten das Bild auf dem Schulhof der Drömlingschule in Oebisfelde. Der Weihnachtsmarkt der Schule war Teil des Lebendigen Adventskalenders „Rund um den Drömling“, der in der Vorweihnachtszeit an unterschiedlichen Orten der Region Begegnungen schafft und zum gemeinsamen Innehalten einlädt.