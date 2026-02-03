Verlassene Klassenzimmer, verblasste Fotos und Geschichten voller Wärme: Zwei ehemalige Lehrerinnen blicken zurück auf die Dorfschule in Königsborn – einen Ort, der Gemeinschaft und Verbundenheit wie kaum ein anderer prägte.

Essen aus der LPG und krümelnde Kreide: Erinnerungen an die Schule in Königsborn

Barbara Brocks und Birgit Bierhals unterrichteten viele Jahre an der Schule in Königsborn.

Königsborn - Das Tor verschlossen, die Fenster eingeschlagen oder notdürftig vernagelt, das Unkraut meterhoch: Dort, wo einst Schüler und Schülerinnen lernten, lachten und unruhig von einer Pobacke auf die andere rutschen - in Erwartung auf die nächste Pause - ist jetzt Stille. Und das schon seit vielen Jahren.