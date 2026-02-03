Die EU verschärft die Regeln zur IT-Sicherheit. Eine Online-Veranstaltung der IHK Magdeburg zeigt, was NIS 2 für Betriebe konkret bedeutet.

Sicherheit für die IT ist auch in Magdeburg ein Thema.

Magdeburg. - Die EU verschärft ihre Regeln für die IT-Sicherheit – und das betrifft mehr Unternehmen, als viele zunächst vermuten. Mit der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie in deutsches Recht rückt das Thema Cybersecurity auch für kleine und mittlere Betriebe stärker in den Fokus. Welche Folgen das haben kann, steht im Mittelpunkt einer kostenfreien Online-Veranstaltung.

Von 9 bis 11 Uhr informiert die IHK Magdeburg am 18. Februar 2026 unter dem Titel „NIS 2 – Was Unternehmen wissen müssen!“ über neue Anforderungen und deren praktische Auswirkungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die nicht direkt unter die Richtlinie fallen, aber als Auftragnehmer oder Dienstleister betroffen sein können. Viele größere Auftraggeber sind künftig verpflichtet, ihre IT-Sicherheitsstandards deutlich anzuheben – und geben diese Vorgaben an ihre Geschäftspartner weiter.

Worum es bei IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen geht

Für kleinere Betriebe kann das zusätzlichen Aufwand bedeuten, etwa um bestehende Kundenbeziehungen zu sichern. Gleichzeitig eröffnen sich neue Chancen für Unternehmen, die frühzeitig in IT-Sicherheit investieren und sich als verlässliche Partner positionieren wollen. Genau hier setzt die Veranstaltung an.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist über die IHK Magdeburg unter www.ihk-magdeburg.de erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen, die frühzeitig Klarheit gewinnen und sich strategisch auf verschärfte IT-Sicherheitsanforderungen einstellen wollen.

Was in Sachen IT-Sicherheit noch geboten wird

Referent Volker Fett gibt einen Überblick über die zentralen Verpflichtungen der NIS-2-Richtlinie und erläutert, welche Maßnahmen künftig erwartet werden. Zudem werden praxisnahe Tipps vorgestellt, wie indirekt betroffene Unternehmen mit den neuen Anforderungen umgehen können. Im Anschluss ist Zeit für einen offenen Austausch, in dem Fragen und Erfahrungen diskutiert werden können.