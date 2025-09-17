Wegen Untreue hat eine Frau vor dem Burger Amtsgericht gestanden. Angeklagt war sie wegen 30 Fällen. Im Gericht herrschte Kopfschütteln darüber, wie leicht es ihr gemacht wurde.

Im Ihletal sind die Mieter zu Hause, deren Kaution unterschlagen wurde.

Burg - Über dreieinhalb Jahre hat einer Burgerin in die Kasse gegriffen und damit eine stattliche Summe bei Seite geschafft. Sie arbeitete als Sekretärin in einer Immobilienagentur und hat Mietkautionen ganz oder teilweise in der eigenen Tasche behalten. Nun stand sie vor dem Amtsgericht Burg.