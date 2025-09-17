Rund 13 Millionen Euro erhält die Einheitsgemeinde Zerbst aus dem Sondervermögen Infrastruktur, 50 Millionen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das Geld soll schnell auf die „Straße“ gebracht werden - und das ziemlich schnell.

13 Millionen aus dem Sondervermögen: Was die Stadt Zerbst mit dem warmen Geldregen plant

Hier an der Ampelkreuzung Frauentorplatz in Zerbst könnte der lange gewünschte Kreisel gebaut werden.

Zerbst - 2,61 Milliarden Euro soll Sachsen-Anhalt aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten. Geld, das in die öffentliche Infrastruktur und in die Schaffung von Wirtschaftswachstum fließen soll. Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände – der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund – haben am Dienstag bei einer Kabinettssitzung der Landesregierung in Zerbst eine Vereinbarung unterschrieben, wie das Geld in Sachsen-Anhalt aufgeteilt werden soll.