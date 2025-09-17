Für den Gang aufs Amt oder zur Krankenkasse vom Dorf nach Halberstadt fahren? Das ist in Langenstein vorbei. Im dortigen „Tante Enso“-Supermarkt ist das erste digitale Bürgerbüro Sachsen-Anhalts eröffnet worden. Was Kunden dort erwartet.

Im Tante-Enso-Laden in Langenstein (Harzkreis) gibt es ab sofort ein digitales Bürgerbüro.

Halberstadt/Langenstein - Der Strukturwandel in ländlichen Regionen bringt mit sich, dass der Weg zu Behörden für viele Menschen immer weiter wird. Um dem entgegenzuwirken, startete am 17. September ein Modellprojekt im Tante-Enso-Supermarkt in Langenstein (Harzkreis). Ziel ist es, das Leben auf dem Dorf wieder einfacher zu machen – und Behördengänge direkt vor Ort zu ermöglichen.