Braucht der Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt eine eigene Polizeiwache, um Anwohnern wieder mehr Sicherheit zu geben? Dazu hat sich jetzt das Polizeirevier geäußert.

Eine eigene Wache für Magdeburger Problem-Kiez: Das sagt die Polizei

Kann eine eigene Polizeiwache für Magdeburg-Neustadt die Probleme im Stadtteil lösen?

Magdeburg. - Eine eigene Polizeiwache im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt - das hatte der Ordnungsbeigeordnete Ronni Krug in der Debatte um das fehlende Sicherheitsgefühl der Anwohner ins Spiel gebracht. Nun hat das Polizeirevier Magdeburg dazu Stellung genommen.