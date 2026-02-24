weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Anwohner beklagen fehlende Sicherheit: Eine eigene Wache für Magdeburger Problem-Kiez: Das sagt die Polizei

Braucht der Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt eine eigene Polizeiwache, um Anwohnern wieder mehr Sicherheit zu geben? Dazu hat sich jetzt das Polizeirevier geäußert.

Von Stefan Harter 24.02.2026, 06:45
Kann eine eigene Polizeiwache für Magdeburg-Neustadt die Probleme im Stadtteil lösen?
Kann eine eigene Polizeiwache für Magdeburg-Neustadt die Probleme im Stadtteil lösen? Foto: dpa

Magdeburg. - Eine eigene Polizeiwache im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt - das hatte der Ordnungsbeigeordnete Ronni Krug in der Debatte um das fehlende Sicherheitsgefühl der Anwohner ins Spiel gebracht. Nun hat das Polizeirevier Magdeburg dazu Stellung genommen.