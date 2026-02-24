Der Genthiner Carneval Club (GCC) feiert Goldjubiläum und zeigt sich so frisch wie nie. Der GCC lebt – und wie!

„The Greatest Show“ mit Lars Pritschow als Showmann und den Tänzerinnen des GCC.

Genthin - Eigentlich gilt: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Doch in Genthin machte der GCC eine närrische Ausnahme – gleich zweimal wird im Lindenhof in der „stillen Zeit“ noch kräftig gefeiert. Und das mit einem Schwung, der selbst langjährige Besucher staunen ließ. Schon von Beginn an reihten sich Tanz, Gesang und humorvolle Einlagen nahtlos aneinander, so das der Verein bewies: 50 Jahre und kein bisschen leise.