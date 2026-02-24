Schwimmen lernen in Magdeburg Magdeburger Verein erneuert Schwimmausbildung - marode Elbeschwimmhalle steht im Weg
Inklusive Schwimmausbildung für Magdeburg mit Niveaustufen: Der SKV MeriDian modernisiert – doch die Sperrung der Elbeschwimmhalle zwingt zum Umdenken.
24.02.2026, 06:45
Magdeburg. - Im Wasser lernt man Vertrauen – und manchmal auch Geduld. Während sich die Schwimmausbildung in Magdeburg fachlich neu aufstellt, geraten bewährte Abläufe plötzlich wegen der Sperrung der Magdeburger Elbeschwimmhalle ins Wanken. Ein Verein steht exemplarisch für Fortschritt und Herausforderung zugleich.