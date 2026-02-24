Inklusive Schwimmausbildung für Magdeburg mit Niveaustufen: Der SKV MeriDian modernisiert – doch die Sperrung der Elbeschwimmhalle zwingt zum Umdenken.

Der SKV Meridian arbeitet nach dem Ausfall der Magdeburger Elbeschwimmhalle an Alternativen, um seine frisch modernisierte Schwimmausbildung anbieten zu können.

Magdeburg. - Im Wasser lernt man Vertrauen – und manchmal auch Geduld. Während sich die Schwimmausbildung in Magdeburg fachlich neu aufstellt, geraten bewährte Abläufe plötzlich wegen der Sperrung der Magdeburger Elbeschwimmhalle ins Wanken. Ein Verein steht exemplarisch für Fortschritt und Herausforderung zugleich.