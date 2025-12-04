Lorenz Müller hat ein Herz für Kinder und so hat er einen Korso organisiert, der für den guten Zweck von Burg nach Möckern fährt. Das Besondere daran: Alle Fahrzeuge sind weihnachtlich geschmückt.

Burg - Der Coca-Cola-Truck kommt in diesem Jahr nicht ins Jerichower Land, aber ein anderes buntes vorweihnachtliches Spektakel wird für Aufsehen sorgen: Am 6. Dezember startet ein Korso mit weihnachtlich geschmückten Fahrzeugen am Burger Rolandplatz. Wer darf mitfahren?

Es gibt zahlreiche Kindereinrichtungen im Jerichower Land, etwa in Burg, aber auch in Gerwisch, Lübs und Möckern. Und gerade in der Vorweihnachtszeit will Lorenz Müller den Bewohnern eine Freude machen. Seine Kinderliebe ist natürlich nicht jahreszeitenabhängig. So hat er auch schon ein Sommerfest in Lübs organisiert und viele Jahre mit Grillpartys in Kinderheimen Freude verbreitet.

Wohltätigkeitskorso lässt alle mitfahren

Nun will er aber Licht in die dunkle Jahreszeit bringen. Und das zusammen mit seinen Mitstreitern vom Verein ATV Friends Magdeburg. Die Abkürzung steht für „All Terrain Vehicles“, was bedeutet, dass die Fahrzeuge auf jedem Untergrund unterwegs sein können.

Und vor allem werden sie alle weihnachtlich geschmückt sein. „Wir machen uns mit Quads, Autos und Motorrädern auf den Weg, und jeder, der mitmachen will, kann sich anschließen“, so Lorenz Müller. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Rolandplatz.

Und jede Spende ist willkommen. „Es kommt nicht auf die Höhe an, alles hilft“, betont Organisator Müller. Inspiriert für die Lichterfahrt hat ihn wohl auch die Teilnahme an einer ähnlichen Fahrt im vergangenen Jahr in Bernburg, wo er mit seiner Lebensgefährtin zu den am weitesten angereisten gehörte.

Spenderin füllte 80 Geschenktüten

80 Geschenktüten hat eine Spenderin dem Verein für die Kinder zukommen lassen. „Wenn ich an die glücklichen Kinder denke, bekomme ich eine Gänsehaut“, sagt der Organisator. Nach einem ersten Kennenlernen - und natürlichen Spenden in die Spardose - macht sich der Korso gegen 15.30 Uhr auf den Weg nach Möckern.