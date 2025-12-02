Leerstand ade: An Wernigerodes Westernstraße eröffnet Marion Estermann ihren eigenen Laden, in dem Worte im Mittelpunkt stehen. Mit ihrem neuen Konzept möchte die Autorin nicht nur Leseratten anlocken.

Neuer Laden in Wernigerode: Womit eine Autorin einem verwaisten Geschäft neues Leben einhaucht

Marion Estermann (rechts) hat das Geschäft "WortGewandt" in Wernigerode eröffnet. Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Maria Zalaba.

Wernigerode. - „Ich möchte, dass jeder, der hier rausgeht, ein positives Gefühl mitnimmt“, sagt Marion Estermann. Sie erfüllt sich den Traum vom eigenen Geschäft und haucht einem verwaisten Laden in ihrer Wahlheimat Wernigerode neues Leben ein.