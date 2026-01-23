Zum wiederholten Mal wurde die Feuerwehr in den Garagenkomplex im Oschersleber Nordwesten gerufen. Drei Garagen standen in Vollbrand.

Bei den Löscharbeiten in der Oschersleber Clara-Zetkin-Straße kam auch ein Bagger zum Einsatz.

Oschersleben/vs - In der Gegend um den Garagenkomplex in der Clara-Zetkin-Straße/Neindorfer Straße kehrt weiterhin keine Ruhe ein. In der Nacht zum Freitag, 23. Januar, kurz vor Mitternacht, ist die Feuerwehr erneut zu einem Garagenbrand alarmiert worden. Wie Andreas Ehrhardt, Sprecher der Feuerwehr Oschersleben, mitteilt, schlugen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schon Flammen aus mehreren Garagen.

Nach näherer Betrachtung standen drei Garagen in Vollbrand. Dass diese voll mit Müll und Unrat waren, erschwerte die Löscharbeiten erheblich. Die Kameraden der Feuerwehr mussten den brennenden Unrat mithilfe eines Baggers aus den Garagen bergen, um das Feuer löschen zu können. Wegen fehlender Wasserzuleitungen musste außerdem eine etwa 400 Meter lange Löschwasserleitung verlegt werden.

Schon dutzende Brände in den vergangenen Jahren

Somit gestalteten sich die Lösch- und auch die Nachlöscharbeiten insgesamt äußerst langwierig, sodass die Einsatzkräfte erst gegen halb fünf Uhr morgens wieder einrücken konnten. Bereits im vergangenen Jahr war es im Bereich der Clara-Zetkin-Straße/Neindorfer Straße zu etlichen ähnlichen Bränden gekommen. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.