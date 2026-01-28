Rund 100 junge Soldaten haben auf dem Sportplatz der Clausewitz-Kaserne ihr feierliche Gelöbnis abgelegt, gelobt, tapfer das Recht und die Freiheit zu verteidigen. Ursprünglich hatte das Gelöbnis öffentlich stattfinden sollen. Warum mussten die Pläne geändert werden?

Burg - Ihr feierliches Gelöbnis haben 100 junge Soldaten in der Clausewitz-Kaserne abgelegt. Ursprünglich hatte die Zeremonie nicht hinter Kasernenmauern, sondern öffentlich stattfinden sollen. Doch kurzfristig mussten die Pläne geändert werden. Was war der Grund dafür?