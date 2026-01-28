weather bedeckt
  4. 100 Rekruten legen Eid ab: Feierliches Gelöbnis musste nach Burg umziehen

100 Rekruten legen Eid ab Feierliches Gelöbnis musste nach Burg umziehen

Rund 100 junge Soldaten haben auf dem Sportplatz der Clausewitz-Kaserne ihr feierliche Gelöbnis abgelegt, gelobt, tapfer das Recht und die Freiheit zu verteidigen. Ursprünglich hatte das Gelöbnis öffentlich stattfinden sollen. Warum mussten die Pläne geändert werden?

Von Thomas Pusch 28.01.2026, 18:45
Bataillonskommandeur Sebastian Rades schritt die Frontlinie mit Staatssekretär Klaus Zimmermann ab.
Bataillonskommandeur Sebastian Rades schritt die Frontlinie mit Staatssekretär Klaus Zimmermann ab. Foto: Thomas Pusch

Burg - Ihr feierliches Gelöbnis haben 100 junge Soldaten in der Clausewitz-Kaserne abgelegt. Ursprünglich hatte die Zeremonie nicht hinter Kasernenmauern, sondern öffentlich stattfinden sollen. Doch kurzfristig mussten die Pläne geändert werden. Was war der Grund dafür?