Feuerwehreinsatz in Gommern: Küchenbrand in Wohnblock

Gommern - Der Schreck war den Einwohnern des Wohnblocks in der Max-Planck-Straße, von den Gommeranern schlicht „Völkerfreundschaft“ genannt, am Donnerstag anzusehen. Viele von ihnen standen vor dem Block und blickten nach oben. In der dritten Etage der Nummer 46 war gegen 16 Uhr ein Brand in der Küche ausgebrochen.

Die darüber wohnende Nachbarin bemerkte beim Wäscheaufhängen auf ihrem Balkon den Rauch. Feuerwehr und Nachbarn des Eingangs wurden alarmiert. Gemeinsam mit ihrem Mann unternahm sie Löschversuche und holte die ältere Dame aus der in Brand zu geratenen Wohnung. Die alsbald eintreffende Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff, Schlimmeres konnte verhindert werden.

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.